Türkiye’de araç kiralama sektörü, yaz aylarında artan turizm ve iç talep sayesinde hareketli bir dönem geçirdi. Özellikle tatil bölgelerine yapılan yolculuklar ve şehir içi kullanımda yaşanan yoğun talep, kiralama şirketlerinin filo kapasitelerini maksimum seviyede kullanmasına olanak sağladı.

Talep artışı yüzde 15-20 aralığında

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz döneminde araç kiralama talebinde geçen yıla kıyasla önemli bir artış yaşandığını belirtti. Tangün, “Sezonun temmuz başına kayması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu yoğunluğun eylül ayında da sürdüğünü görüyoruz. Turizmin en önemli tamamlayıcılarından biri olan araç kiralama hizmeti, Ege ve Akdeniz gibi turizm bölgelerinde hem yerli hem de yabancı turistler sayesinde 2025 yaz döneminde ortalama yüzde 15-20 arttı” dedi.

Kısa dönem kiralamalarda yoğun talep

Tangün, yaz sezonunda kısa dönem kiralamalarda yurt içi ve yurt dışından yoğun talep geldiğine dikkat çekti. Sektörün, bu talebi erken planlama, etkin filo yönetimi ve güçlü iş birlikleri sayesinde karşıladığını ifade eden Tangün, operasyonel maliyetlerdeki artışa rağmen fiyatların ciddi şekilde yükselmediğini aktardı.

Müşteriler yeni araçları ve teknolojileri denemeyi tercih ediyor

Araç kiralama sektörünün, müşterilere yeni araç modellerini ve teknolojilerini deneyimleme fırsatı sunmaya devam ettiğini vurgulayan Tangün, elektrikli araçların kısa dönem kiralamalarında hâlen operasyonel zorluklar yaşandığını söyledi. Tangün, “Elektrikli araçların ikinci el değerlerinin belirlenmesindeki güçlükler, ‘turnover’ maliyetlerini artırıyor. Ayrıca araç menzillerinin kısa olması, uzun şarj süreleri ve Türkiye genelinde hızlı şarja erişimde yaşanan zorluklar, elektrikli araç talebini sınırlıyor” dedi.

Uzun dönem kiralamalarda düşüş sürüyor

Tangün, uzun dönem kiralamalarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düşüş görüldüğünü belirterek, müşteri tercihlerinin kısa dönem tatil ve turizm odaklı araç kiralamaya kaydığını kaydetti.