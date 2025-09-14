Yenimahalle Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Kahve Festivali, Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleştirildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen festivale, belediye başkan yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Ferudun Güngör ve Naki Demir’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Ezgi Kaya ve Emre Kaya sahne aldı.

Festival alanında 24 kahve firması stant açarken, vatandaşlar müzik eşliğinde kahvelerini yudumlayarak keyifli anlar yaşadı. Müziğe kendini kaptıran bazı katılımcılar ise dans ederek festivale renk kattı.

“YENİMAHALLE HER YÖNDEN GELİŞMİŞ BİR İLÇE”

Festival boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yaşar, kahve stantlarını tek tek gezerek firmalara teşekkür sertifikası verdi. Konuşmasında ilçenin gelişimine değinen Yaşar, “Yenimahalle artık eski Yenimahalle değil. Türkiye’deki bin 700 belediye içinde gelişmişlikte ilk 5’inci sıradayız. Kültürüyle, sanatıyla, sporu ve eğitimiyle Yenimahalle’yi her yönden ileriye taşıdık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın parasını doğru kullanarak hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşar ayrıca, yeni açılan Halk Kafe’nin ardından ilçenin farklı noktalarında yeni Halk Kafelerin de hayata geçirileceğini belirtti.

FESTİVAL 2 GÜN SÜRECEK

13-14 Eylül tarihlerinde devam edecek festivalde kahve severler, 12.00 ile 21.00 saatleri arasında farklı kahve çeşitlerini tatma imkânı bulacak. Etkinlikte ayrıca baristalar, kahvenin hazırlanışı ve sunum teknikleri konusunda merak edilenleri katılımcılarla paylaşacak.