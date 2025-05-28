ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2025 yılları arasında üretilen belirli Ford modellerinde geri görüş kamerası görüntüsünde gecikme, donma veya hiç görüntülenmeme gibi sorunlar tespit edildi. Bu yazılım hatasının, sürücünün geri manevralarda görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği ifade edildi.

Geri çağırmadan etkilenen araç sayısının 1 milyon 75 bin 299 olduğu bildirildi. Ford, sorunun çözümü için bayiler aracılığıyla uzaktan yazılım güncellemesi yapılacağını ve bu işlemin araç sahiplerine ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Şirket, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceğini ve güncelleme işlemlerinin en kısa sürede başlatılacağını belirtti.