Biletbayisi.com, 5-9 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatilinde seyahat trendlerini analiz etti. Şirketin verilerine göre, uçak bileti, otobüs bileti ve araç kiralama taleplerinde geçen yıla kıyasla dikkat çekici bir artış yaşandı.

Uçak Bileti Talebi %55 Arttı

Bayram döneminde uçak bileti satışları, 2024 yılına göre %55 oranında artış gösterdi. Bu artış hem yurt içi hem de yurt dışı rotalarda yoğunluk oluştururken, birçok hatta ek seferler devreye alındı. Açılan ek uçuşlarda bile koltuk doluluk oranı %90’ı geçti.

En çok tercih edilen yurt içi uçuş rotaları ise İstanbul-İzmir, Ankara-Diyarbakır, İstanbul-Antalya, İzmir-Trabzon, Ankara-Van ve İstanbul-Gaziantep oldu. İstanbul çıkışlı seferler toplam bilet satışlarının %48’ini oluşturdu.

Yurt Dışında Düsseldorf ve Dubai İlk Sırada

Yurt dışı uçuşlarda da ciddi artış gözlemlendi. Özellikle Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin Türkiye’ye dönüşleri ve tatil amaçlı seyahatler yoğunluk oluşturdu. İstanbul-Düsseldorf, İzmir-Frankfurt, Ankara-Paris, İstanbul-Bakü, İstanbul-Belgrad, Antalya-Amsterdam, İstanbul-Dubai ve İstanbul-Taşkent en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldı.

Dubai ve Belgrad gibi destinasyonlar, yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcuların gözdesi olurken, direkt uçuşlar tüm gruplar arasında en çok tercih edilen seçenek oldu.

Bilet Fiyatlarında Dalgalanma: En Ucuz ve En Pahalı Hatlar

Yolcu talebinin ve koltuk doluluk oranlarının artmasıyla birlikte dinamik fiyatlandırma sistemi devreye girdi. En uygun uçak bileti, 899 TL ile İstanbul-Adana hattında satılırken; en pahalı bilet 2 yetişkin 3 çocuk için İstanbul-Van hattında 115 bin 750 TL olarak kaydedildi.

Yurt dışı uçuşlarda en uygun bilet 1200 TL ile İstanbul-Düsseldorf rotasında sunulurken, en yüksek fiyatlı bilet 258 bin 400 TL ile İstanbul-Dubai hattında gerçekleşti.

Kadın Yolcu Oranı %14 Arttı

Kadın yolcuların seyahat oranında geçen yıla göre %14’lük bir artış kaydedildi. Özellikle aile ve bireysel seyahatlerde kadınların tercih belirleyici olduğu görülürken, erken rezervasyon yapan kadın kullanıcılar daha uygun fiyatlardan faydalandı.

Otobüs ve Araç Kiralama Talepleri de Zirvede

Uçak bileti bulamayan ya da yüksek fiyatlardan dolayı alternatif arayışına giren yolcular, otobüs bileti ve araç kiralama seçeneklerine yöneldi. Otobüs bileti satışlarında %28’lik artış yaşanırken; İstanbul-Ankara, İzmir-Diyarbakır, Bursa-Kars ve Antalya-Samsun hatları öne çıktı.

Araç kiralama talepleri ise %35 oranında yükseldi. Özellikle küçük ve orta segment araçlar daha çok tercih edilirken, şehirler arası ulaşım için araç kiralayan aile sayısında da ciddi bir artış gözlemlendi.

Biletbayisi.com'dan Erken Rezervasyon Uyarısı

Biletbayisi.com Mali İşler Direktörü Ömer Kodet, yoğun seyahat dönemlerinde erken rezervasyonun önemine dikkat çekerek, “Uçuşlar dolmadan yapılan rezervasyonlarla yolcular %40’a varan tasarruf sağlıyor. Son günlerde bilet arayışına girenler hem koltuk bulmakta zorlanıyor hem de yüksek fiyatlarla karşılaşıyor,” dedi.