Yeşilçam’ın güzel Yıldızı Filiz Akın, mart ayında yaşama veda etmişti. Yüzde yüz burslu okuduğu ve mütevellih heyetinde bulunduğu TED Koleji Ankara’da hatırasını yaşatmak adına sergi açılışı bugün yoğun bir katılımla gerçekleşti.

KATILIM YÜKSEKTİ

TED Koleji’nde gerçekleşen sergi açılışına yoğun katılım oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aylin Nazlıaka, Gamze Taşçıer, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da katıldı.

YOL ARKADAŞLARI DA YALNIZ BIRAKMADI

Dört yapraklı yoncanın iki yaprağı olan ve Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray bu anlamlı gecede, Filiz Akın’ın adını yaşatmak için açılacak sanat salonu açılışında yalnız bırakmadı. Aynı zamanda eşi Sönmez Köksal’da bu duygulu akşamda yerini aldı.

Türkan Şoray Gözyaşlarını Tutamadı

Arkadaşı Filiz Akın'ın anısına düzenlenen bu günde ünlü oyuncu Türkan Şoray gözyaşlarını tutamadı. Akın'ın okuduğu TED Koleji'nde yaptığı konuşmasında "Hayatta kabul edilmesi zor şeylerden biridir sevdiklerinizin uzakta olması" diyerek konuşmasını sürdürdü.