Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na gönderdiği video mesajda Türkiye hayvancılığında yakalanan önemli başarıları ve gelecek hedeflerini paylaştı. Türkiye’nin tarım sektöründe hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu belirten Yumaklı, hayvancılık politikalarının proaktif bir yaklaşımla geliştirildiğini söyledi.

Yumaklı, geçen yıl açıklanan yeni hayvancılık yol haritası doğrultusunda belirlenen hedeflere adım adım ulaşıldığını ve bu sayede sektörde büyüme ivmesinin yakalandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa’da küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında birinciliğe yeniden yükseldiğini vurgulayarak, bu başarının arkasında üreticiler ve kooperatiflerin büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Bakan Yumaklı, 1 Ocak 2024 itibarıyla hayvansal üretim planlamasına geçildiğini belirterek yeni destekleme modelinin bu plana entegre edildiğini açıkladı. “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi” gibi uygulamalarla anaç hayvan varlığının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı’nın kararlılıkla devam ettiğini ve koruyucu aşılama faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri’de faaliyete geçtiğini, Kurban Bayramı öncesinde ise denetimlerin artırıldığını kaydetti.

“Bakanlık olarak kurban ibadetinin sağlıklı ve güvenli gerçekleştirilmesi için tüm tedbirleri aldık” diyen Yumaklı, “Tarım Cebimde” uygulaması sayesinde kurbanlık hayvanların küpe numarasıyla yaş, ırk ve aşı bilgilerine kolayca ulaşılabildiğini hatırlattı. Bayram öncesi kurbanlık fiyatlarında fahiş artış olacağına dair spekülasyonlara karşı vatandaşları rahatlatan Yumaklı, fiyatların yükselmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığını ifade etti.

Son olarak 4. Tarım Orman Şurası’nda hayvancılık konusunun önemli başlıklar arasında yer aldığını belirten Yumaklı, şura kararları doğrultusunda küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35’e çıkaracak yeni destek ve programların hayata geçirileceğini söyledi. Bu adımların sektörü risklere karşı daha dayanıklı hale getireceğini vurguladı.