Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün tartışmasız olduğunu vurgulayarak, kamu görevi yapan herkesin milletin emanetine sahip çıkmakla yükümlü olduğunu söyledi. Erdoğan, Sayıştay’ın 163. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin temel görevinin vatandaşlara adalet, emniyet ve güvenlik sağlamak olduğunu belirtti. Kaynakların etkin kullanımı ile kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, mali yönetim ve denetimin güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Sayıştay’ın, devletin gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetleyerek şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi oluşturulmasında kritik bir rol üstlendiğini belirten Erdoğan, kamu malının korunmasının büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi. Kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve amacına uygun şekilde kullanılmasının öncelik olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, kamu görevlilerinin bu konuda titiz davranmasını istedi.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Erdoğan, “Türkiye’de hiç kimse hukukun üstünde değildir” dedi ve hukuksuzluk yapanların yargı önünde hesap vereceğini belirtti. Son dönemde yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarını olumlu karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, bu tür adımların ülkeye ve demokrasiye fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Sayıştay’ın denetim alanının son 23 yılda genişletildiğini, 2010’da çıkarılan yasa ile belediye şirketleri ve kamu iktisadi teşebbüslerinin de denetim kapsamına alındığını belirtti. Sayıştay’ın dijital dönüşüm ve yapay zeka destekli denetim programlarıyla denetim süreçlerini daha etkin hale getirme çabalarından övgüyle bahsetti. Uluslararası yüksek denetim kurumlarıyla iş birliğinin de kurum kapasitesini artırdığını sözlerine ekledi.