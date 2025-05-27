Galatasaray’ın genç yıldızlarından Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün, sponsorumuz Medicana Hastanesi’nde, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisi kulüp sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Yunus Akgün’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yunus Akgün'ün ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili sürecin, tedavi planına göre netleşeceği belirtildi.