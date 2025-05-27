Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 18 Mayıs 2023’te uçurumdan yuvarlanan bir kamyonetin yanında ölü bulunan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ın ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Tunay Aydın için savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma sonrası konuşan acılı anne Kevser Erden, “Yavrumun hayallerini bitirdi, o da dışarı çıkmasın; o da bitsin” diyerek isyan etti.

Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada şok detaylar

Geçtiğimiz yıl Gölcük Halıdere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uçurumdan yuvarlanan kamyonetin yanında hareketsiz bulunan Rümeysa Meriç Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, genç kızın boynunda ip izi tespit edilmiş, otopsi raporunda darp izleri ve boğulmaya işaret eden kesikler ortaya çıkmıştı.

Sanık 3 kez ifade değiştirdi, önce itiraf etti sonra reddetti

Polis soruşturmasında, Rümeysa’nın olay günü Tunay Aydın ve 4 arkadaşıyla birlikte olduğu, akşam saatlerinde Tunay Aydın ile yalnız kaldığı ortaya çıktı. Aydın, ilk ifadesinde olayın bir kaza olduğunu savundu, daha sonra cinsel ilişki teklifinin reddedilmesi üzerine Rümeysa’yı öldürdüğünü itiraf etti. Ancak savcılık ifadesinde tekrar çelişerek kazayla gerçekleştiğini öne sürdü. Mahkeme Aydın’ı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Savcıdan üç ayrı suçtan ceza talebi

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada mütalaasını sunan savcı, Tunay Aydın’ın olay günü Rümeysa ile birlikte araçta bira içip öpüştüklerini, ardından Rümeysa’nın cinsel ilişkiyi reddederek Aydın’ı ittiğini ve tehdit ettiğini belirtti. Bunun üzerine Aydın’ın ip ile Rümeysa’yı boğarak bayılttığı, ardından olayın kaza süsü verilmesi amacıyla aracı uçuruma sürdüğü ifade edildi.

Savcı, Aydın’ın “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “cebir ve tehdit ile hürriyeti kısıtlama” suçundan 2 ila 7 yıl, “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan ise 3 ila 10 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık, duruşmada pişman olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme, savunmalar için süre vererek duruşmayı erteledi.

Anne Kevser Erden: “Yavrumun hayalleriyle birlikte onu da öldürdü”

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Rümeysa’nın annesi Kevser Erden, “O kadar çok yalan söyledi ki... Hangi tarafını savunuyorlar, anlayamıyorum. Benim çocuğumu hayattan kopardı. O da dışarı çıkmasın; o da hayattan kopsun. Adalete güvenmek istiyorum ama zor. İnşallah hak ettiği cezayı alır” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sanık yakınlarının kendisini tehdit ettiğini de öne süren Erden, “Kimsiniz, hayırdır diye üzerime geldiler. Polis araya girdi” dedi.