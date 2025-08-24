İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/smEOo9cTKX— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) August 23, 2025
Muhabir: Haber Merkezi