İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucu, "FETÖ’ye üye olma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası alan A.C.K., saklandığı adreste gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/oZyg3q2oa9— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) August 23, 2025
Muhabir: Haber Merkezi