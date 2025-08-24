İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu, "FETÖ’ye üye olma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası alan A.C.K., saklandığı adreste gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi