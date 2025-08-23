İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Ağustos'ta Altıntepe Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş denetimlerinde durumundan şüphelenilen A.N. durdurularak kontrol edildi. Şüpheliye yapılan üst aramasında satışa hazır uyuşturucu madde bulunan A.N. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddelerin saklandığı 'zula evi' itiraf etmesi adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.N. ile birlikte hareket ettiği belirlenen N.K. 'yi de yakaladı. Evde yapılan aramalarda; 434,9 gram esrar, 84,7 gram kokain, 25 adet ekstasy hap, 6,1 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 23 bin 200 TL, 31 dolar nakit para, 1 adet para sayma makinesi, 2 cep telefonu ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden N.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.N. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Muhabir: DemirörenHaber Ajansı