Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alanın yanı başındaki 4,5 dönümlük zeytinlikteki 150 ağaç alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Çevresi küle dönen Hüseyin Havuççu'ya ait zeytinliğin bakımının düzenli yapılması nedeniyle alevlerden etkilenmemesi dikkati çekti.

'Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu'

Ilgardere köyündeki zeytinliğin sahibi Hüseyin Havuççu, AA muhabirine, yangın günü camiden çıktıktan sonra dumanları fark ettiklerini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle köye doğru hızla geldiğini anlatan Havuççu, şöyle konuştu:

'Zeytinliğin etrafındaki her yer küle döndü. Zeytinliğim ağaçların altı temiz, alanın sürülmüş ve bakımlı olması nedeniyle zarar görmedi. Sadece yangının sıcaklığı nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Ormana yakın olan ağaçların bazıları hafif zarar gördü. Biz önceden önlemimizi almıştık. Sürdük, bakımını yaptık. Etrafı temizdi. Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu.'

Muhabir: Fatih Çapkın