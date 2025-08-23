Olaydan sonra kaçan Suat S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Polise verdiği ilk ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu" diyen Suat S.'nin 25 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Sevgi Çakır, eşi Ejder Çakır ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti. Akşam saatlerinde otomobiliyle kayınbiraderinin evine gelen Ejder Çakır, eşini eve geri götürmek istedi. Ancak Ejder Çakır ile eşinin ikiz kardeşi Suat S. arasında tartışma çıktı. Bu sırada silahını çeken Suat S., Çakır’ın vücuduna bir el ateş etti. Olay sonucu ağır yaralanan Çakır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

25 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından kaçan saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Suat S.’nin ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Sürekli alkol alıyordu" dediği öğrenildi. 25 suç kaydı olduğu öğrenilen Suat S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Ejder Çakır'ın 6, 10, 11 yaşlarında erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)