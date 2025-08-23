Olay, Tahtakale Mahallesi'ndeki Petunya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa gelen şüpheliler, söktükleri kaldırım taşlarını kamyonete yükleyerek kaçtı. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu sefer de İstanbul Caddesi'ndeki bir sitenin önüne 3 tekerlekli motosiklet ile gelen başka kişiler, orada bulunan kaldırım taşlarından bir bölümünü alıp gitti. İki olay da çevrede oturanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Avcılar Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunarak 'Kamu malı hırsızlığı' olayına karışan şüphelilerin yakalanmasını istedi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muhabir: Haber Merkezi