Kaza, E.C.Y. yönetimindeki 06 CVV 780 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 AGT 275 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Şiddetli çarpışma sonucu her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan G.K., G.G. ve 2 bebek çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis İnceleme Başlattı

Kaza ile ilgili olarak trafik polisleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü.