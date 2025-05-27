Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü kapsamında Kızılcahamam’daki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Bahçeli, anıt önünde Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından şehitler için karanfil bıraktı. Partililer ve genç ülkücülerle bir araya gelen Bahçeli, “Her şeyin bir vakti vardır ve o vakit hızla yaklaşmaktadır. Türkiye Yüzyılı’nın habercisi olan bu dönem, milli birlik ve kardeşlik ruhuyla şekillenmektedir” ifadelerini kullandı.

Şehitliğin inanç ve kültürümüzde en yüce mertebe olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Şehitlerimiz, yaşadıkları dönemin üstünde ahlaki ve şerefli mücadeleleriyle ışık saçmaktadır. Onların fedakarlıkları, dünya var oldukça nesilden nesile aktarılacak kutsal miraslardır” dedi.

Bahçeli, Ülkücü Şehitlerin kahramanlık sembolü olduğunu belirterek, “Onlar, büyük Türkiye idealini vicdanlarında taşıyan yürekli mücadelecilerdi. Hiçbir şehidimiz günübirlik çıkarların peşinde olmadı” diye konuştu.

Şehitlerin vatana ve davaya bağlılıklarının kesin ve değişmez olduğunu belirten MHP lideri, “Onlar feragat ve ferasetle dolu hayatlarını ülkü ve ülkeye adadılar. Menfaat peşinde koşmadılar, millet aşkıyla yandılar” açıklamasını yaptı.

Bahçeli, Yunus Emre’nin dizelerini hatırlatarak, “Şehitlerimizin hatıralarına saygısızlık edenler, aslında bu kutsal değerlere zarar vermektedir. Türkiye Yüzyılı, yeni bir birlik ve kardeşlik dönemi olarak yaklaşmaktadır” dedi.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e yönelik iftira ve haksız suçlamalara da tepki gösteren Bahçeli, “Bu tür yalan ve iftiralar asla ülkücü bilince nüfuz edemez. Şehitlerimizin mükafatı ise Yüce Allah’ın rahmetidir. Ülkücüler, tarih boyunca milletinin onur ve iradesini temsil etmiş soylu insanlardır. İnancımıza göre şehitler asla ölmez” sözleriyle konuşmasını tamamladı.