İki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden sanatçı İlhan Şeşen (76) 26 Mayıs Pazartesi günü hayatını kaybetti.Şeşen için ilk tören Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Sanatçı dostları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından, cenaze Üsküdar’daki Şakirin Camii’ne getirildi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, sanatçı Orhan Gencebay başta olmak üzere sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ayrıca Şeşen’in eşi Arzu Şeşen, kızı Melis Şeşen, yeğenleri Dilhan Şeşen, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Orkestra Şefi Tarık Sezer ve şarkıcı Betül Demir de törende hazır bulundu. Taziyeleri, sanatçının oğlu Fuat Şeşen kabul etti.

'BÜYÜK BİR DEĞERDİ'

Orkestra Şefi Tarık Sezer "Çok üzgünüz tabii ki İlhan abinin vefatından dolayı. Uzun yıllar beraber çalıştık, albümlerde sahnede her tarafta. Biliyorsunuz, kanserle savaşıyordu. Ne denir ki. Allah rahmet eylesin. Büyük bir değer tabi müzik camiamız için. Dün yaptıklarımızı birazcık karıştırdım. Yaptıklarımızı görünce değişik duygular içine girdim tabii. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.Sanatçı Betül Demir ise, "Hepimizi şarkılarıyla, düşünceleriyle, yaptıklarıyla önemli bir yer etti. Çok üzgünüm gerçekten. Çok üzgünüm. Haber alıyordum tabi sevgili Burhan’dan ama onun dışında tabii ki görüşme şansım olmadı. Keşke iyileşseydi. Birlikte onun konserine gitseydik. Esmeyi anlatsaydı bize yine” dedi.

'BABAM İYİ BİR ADAMDI'

İlhan Şeşen’in oğlu Fuat Şeşen, "Son anına kadar evindeydi istediği gibi. Hiç hastaneye gitmedi. Evinde, yatağında, huzur içinde öldü. Kin duymazdı; sitem etmezdi. Acılarını içine gömerdi belki, bilmiyorum benim haberim yok özür dilerim. İyi bir adamdı. Babam iyi bir adamdı. İyi bir adamı kaybettik. Tanıyanlar da tanıyorlardır zaten. Aynı şeyi söyleyeceklerdir” şeklinde konuştu.

'ÇOK İYİ BİR İNSAN VE İYİ BİR SANATÇIYDI'

Duygularını ifade eden usta sanatçı Orhan Gencebay "Sevgili İlhan kardeşimiz, çok sevdiğimiz arkadaşımız, dostumuzdu. Aynı zamanda çok iyi bir insandı ve çok iyi bir sanatçıydı. Bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı. Allah hepimize sabırlar versin. Sevenlerine, ailesine sabırlar versin. Nur içinde yatsın sevgili kardeşim. Başımız sağolsun" dedi.

'ÇOK KIYMETLİ BİR ÜSTADIMIZI KAYBETTİK'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. 7’den 70’e herkesin gözüne taht kurmuş, mütevazi kimliğiyle. Gerçekten insanlığıyla çok kıymetli bir üstadımızı kaybettik. Benim için çok zor oluyor aslında. Bu dönemde çocukluğumdan beri hayallerimi süsleyen, ruh dünyama yol gösteren, tüm şarkıcılarımızı. Tabii ki bu bir döngü . Vefatıyla çok üzülüyorum, bu cenazelere de katılarak ama en azından yıllarca yol gösterecek, insanlarda eserler bırakacak, çok güzel tınılar bırakacak eserler bıraktılar. O yüzden hepimizin başı sağolsun. Dediğim gibi yıllarca unutulmayacak. Güzel besteleri vardı. Bugün buradaki kalabalığı da gördünüz. Çok duygu dolu anlar yaşadık törende de. O yüzden başımız sağolsun tüm milletimizin sevenlerinin" dedi. İlhan Şeşen'in cenazesi Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)