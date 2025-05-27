Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Atatürk İlkokulu, Avrupa ülkelerinden öğretmen ve öğrencilerin internet üzerinden iş birliği yaptığı eTwinning Projesi’ne dahil oldu. Türkiye genelinde 9 okulun katıldığı “Doğanın Umudu Çocuklar ve Ebeveynlerdir” isimli projede Atatürk İlkokulu, öğretmen Seda Denizkuşu Çetinkaya liderliğinde 4-D sınıfındaki öğrenciler ve veliler aktif şekilde yer aldı.

Okul Müdürü Davut Zengin, teknolojinin çocukları doğadan kopardığına dikkat çekerek, bu proje ile hem öğrencilerin hem de ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Proje sorumlusu Seda Denizkuşu Çetinkaya ise çevre bilincini artırmaya yönelik olarak öğrenci, öğretmen, veli ve okul personelinin doğaya karşı daha duyarlı bireyler olmasını hedeflediklerini ifade etti.