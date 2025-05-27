İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenen uluslararası Saraqusta Film Festivali, tarih temalı yapımları odağına alırken, bu yılın öne çıkan belgesellerinden biri “Kut al-Amara: From Tale to Truth” oldu. I. Dünya Savaşı’nın unutulmuş zaferlerinden biri olan Kut’ül Amare Kuşatmasını konu alan film, eleştirel tarih anlatımı, sinematografik cesareti ve araştırmacı yaklaşımı ile jüri tarafından özel ödüle layık görüldü.

Festival jürisi, filmi “emperyal tarih yazımına cesur bir eleştiri” ve “çok katmanlı anlatımıyla dikkat çeken bir belgesel” olarak değerlendirirken, Koray Demir ödül sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu ödül, tarihin unutulmuş, unutturulmuş anlarını yeniden hatırlatma ve hakikatin peşinden gitme çabamıza verilen çok kıymetli bir yanıttır. Saraqusta Film Festivali’nin, tarihin galiplerin sesiyle yazılamayacağını hatırlatan çoğulcu perspektifleri desteklemesi ayrıca çok değerli.”

Film Hakkında

Kut al-Amara: From Tale to Truth, üç yıl süren bir çalışmanın ürünü olarak Türkiye, Birleşik Krallık, Hindistan, Irak ve beş farklı ülkede çekildi. Belgesel; arşiv görüntüleri, dramatik canlandırmalar, uzman röportajları ve gelişmiş görsel efektlerle zenginleştirilmiş anlatımıyla dikkat çekiyor. Film, Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiliz ordusuna karşı kazandığı en büyük zaferlerden biri olan Kut’ül Amare Kuşatması’nı tarihsel, politik ve kültürel bağlamda yeniden değerlendiriyor.

Yapım, bugüne dek uluslararası 19 ödül kazanarak belgesel sinemasında önemli bir yer edinmiş durumda. Dünya prömiyeri 29 Nisan’da İstanbul Atlas Sineması’nda yapılan film, festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.