Kamuoyuna yönelik kapsamlı bir açıklama yapan Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, 25 yıllık belediye başkanlığı süresince çok sayıda teftiş ve soruşturmadan geçtiğini ancak bugüne kadar hiçbir usulsüzlükle anılmadığını belirtti.

Tarsus Belediye Başkanlığı döneminde altyapı ihalesinde tespit ettiği yolsuzluğu engellediğini hatırlatan Kocamaz, bu nedenle evinin kurşunlandığını ifade ederek, "Kamunun kasasından çıkabilecek 112 milyon markın önüne geçtim" dedi.

"FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE ETTİM, KUMPASLARA MARUZ KALDIM"

FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonlara tepki olarak belediyeye Zaman Gazetesi'nin girişini yasakladığını belirten Kocamaz, bu kararın ardından çeşitli kumpaslarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

2014 yılında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da benzer girişimlerin sürdüğünü dile getiren Kocamaz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında belediyede birlikte çalıştığı kişiler üzerinden kendisine operasyon yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.

"TEM EKİBİYİZ" DİYEREK ARADILAR

Yaşadığı dolandırıcılık olayının detaylarını da paylaşan Kocamaz, 14 Haziran 2026 tarihinde Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada telefonla arandığını anlattı.

Kendisini arayan kişilerin Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon ekibinden olduklarını söylediklerini aktaran Kocamaz, şüphelilerin kendi kimlik bilgilerini kullanarak banka ve tapu işlemleri yaptığını ileri sürdüklerini belirtti.

Telefon görüşmelerinde kendisine ve eşine ait banka hesapları, tapu kayıtları ve kişisel bilgiler hakkında son derece detaylı bilgiler verildiğini ifade eden Kocamaz, bu durumun güven duymasına neden olduğunu söyledi.

ALTINLARI VE ZİYNET EŞYALARINI TESLİM ETTİ

Söz konusu kişilerin operasyon kapsamında yardım talep ettiğini belirten Kocamaz, önce evde bulunan ziynet eşyalarının fotoğraflarının çekilip gönderilmesini, ardından da laboratuvar incelemesi yapılacağı gerekçesiyle teslim edilmesini istediklerini açıkladı.

Devlete olan güveni nedeniyle bu talebi yerine getirdiğini belirten Kocamaz, şunları söyledi:

"Bugüne kadar alnımın akıyla edindiğim birikimleri korkusuzca ve devletimize güvenerek teslim ettim. 'Çiğ yemedim ki karnım ağrısın' düşüncesiyle hareket ettim."

TESLİM TUTANAĞI VERİLMEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra herhangi bir resmi evrak verilmemesi üzerine şüphelendiğini anlatan Kocamaz, hemen Mersin İl Emniyet Müdürü'nü aradığını söyledi.

Yapılan görüşmede kendisiyle irtibata geçen kişilerin emniyet personeli olmadığının ortaya çıktığını belirten Kocamaz, ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçildiğini ifade etti.

ŞEBEKE BOLU'DAN İSTANBUL'A KADAR TAKİP EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptığını ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendirdiğini aktaran Kocamaz, şüphelilerin Bolu üzerinden İstanbul'a doğru kaçtıklarının tespit edildiğini söyledi.

Yürütülen operasyon sonucunda zanlıların yakalanarak Ankara'ya getirildiğini ve mahkeme tarafından tutuklandıklarını belirten Kocamaz, başarılı operasyondan dolayı Ankara Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

"E-DEVLET ŞİFREM OLMADAN BU BİLGİLERE NASIL ULAŞTILAR?"

Olayın ardından bazı önemli soruların cevapsız kaldığını dile getiren Kocamaz, kişisel verilerinin nasıl ele geçirildiğinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Kocamaz, "Benim ve eşimin tüm banka hesaplarını, tapu kayıtlarını, hatta rahmetli annemden kalan küçük hisseleri bile biliyorlardı. Bu kadar detaylı bilgiye nasıl ulaşıldı?" diye sordu.

"DEVLETİME OLAN GÜVENİMİN SONUCUYDU"

Yaşadığı rahatsızlık, kullandığı ilaçlar ve devlete duyduğu güven nedeniyle böyle bir olayın mağduru olduğunu ifade eden Kocamaz, kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Kocamaz açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hiç kimseye veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Tüm hassasiyetim ülkeme ve devletime karşı taşıdığım sorumluluktandır. Yaşanan bu olay sonucunda bir dolandırıcılık şebekesinin çökertilmiş olması ise memnuniyet vericidir."