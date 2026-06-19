Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe, taraftarın yakından tanıdığı bir ismi yeniden renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekip, eski golcüsü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gelen deneyimli forvet, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin ardından yeniden Fenerbahçe formasını giymeye hazırlanıyor. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Muriqi, sarı-lacivertli atkısıyla poz vererek dönüş heyecanını paylaştı.

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Muhabir: Haber Merkezi