Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe, taraftarın yakından tanıdığı bir ismi yeniden renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekip, eski golcüsü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gelen deneyimli forvet, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin ardından yeniden Fenerbahçe formasını giymeye hazırlanıyor. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Muriqi, sarı-lacivertli atkısıyla poz vererek dönüş heyecanını paylaştı.
Muhabir: Haber Merkezi