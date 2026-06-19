EGO tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS oturumları için mevcut ulaşım programına ilave olarak 60 güzergâhta toplam 239 ek servis planlandı. Böylece adayların sınav merkezlerine zamanında ve güvenli şekilde ulaşmaları hedefleniyor.

YKS Adayları ve Görevlilere Ücretsiz Ulaşım

Sınava katılacak öğrenciler, veliler ve görevli öğretmenler, sınav giriş belgelerini veya görevli kimliklerini ibraz etmeleri halinde EGO’ya bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Uygulama, sınav tarihlerinde geçerli olacak.

Yetkililer, adayların sınav saatlerini dikkate alarak yola çıkmalarını ve yoğunluk yaşanabilecek güzergâhlarda toplu taşıma seçeneklerini tercih etmelerini önerdi.

Amaç: Sınav Günlerinde Ulaşımda Sorun Yaşanmaması

EGO Genel Müdürlüğü, alınan tedbirlerin temel amacının sınav günlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve adayların sınav merkezlerine erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Yapılan planlamayla özellikle sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde ek otobüs ve servis desteği sağlanacak.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen EGO yetkilileri, ayrıntılı ulaşım bilgilerine kurumun resmi duyurularından ulaşılabileceğini bildirdi.

YKS SINAV GÜNLERİ İÇİN ULAŞIM DÜZENLEMESİ



Değerli Vatandaşlarımız,



EGO Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınavların gerçekleştirileceği 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde, öğrencilerimizin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması… pic.twitter.com/HTnAfNvMtZ — EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) June 18, 2026