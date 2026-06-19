Kırşehir’de kültürel mirası yaşatmak amacıyla faaliyet gösteren Bozkırın Abdalları, A Milli Futbol Takımı için özel bir çalışmaya imza attı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kırşehir Valiliği himayesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında hazırlanan “Al Bayrağım Göklerde” isimli marş, Dünya Kupası yolunda milli takıma moral vermeyi hedefledi. Geleneksel abdal müziğinin izlerini taşıyan eser, Anadolu’nun bozkırlarından yükselen özgün bir ses olarak dikkat çekti.

KÜLTÜREL MİRAS MİLLİ DUYGUYLA BULUŞTU

Yüzyıllardır Anadolu’nun kültürel hafızasında önemli bir yer tutan abdallık geleneği, bu kez sporla birleşerek farklı bir anlam kazandı. Türkmen abdal kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’in destekleriyle kurulan Bozkırın Abdalları, yeni çalışmasıyla kültür ve sporu aynı potada buluşturdu. Hazırlanan marş, yalnızca bir futbol eseri olmanın ötesinde Kırşehir’in köklü müzikal mirasını da yansıtıyor.

NEŞET ERTAŞ’IN İZİ ESERDE YAŞIYOR

UNESCO tarafından da tescillenen Kırşehir müzik geleneği, eserin her bölümünde kendini hissettiriyor. Bölgenin yetiştirdiği usta halk ozanlarının başında gelen Neşet Ertaş’ın sanat anlayışından izler taşıyan çalışma, yerel kültürü ulusal bir heyecanla birleştiriyor.

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