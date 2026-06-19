Ankara’da faaliyet gösteren ticari taksi işletmecisi Ali Ünal, son yıllarda taksi sektörünün en büyük sorunlarından biri olarak gördüğü Martı TAG uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; uygulamanın hem taksici esnafının gelirlerini olumsuz etkilediğini hem de yolcu güvenliği açısından çeşitli riskler barındırdığını iddia eden Ünal, devam eden hukuki sürecin sonucunda Martı TAG’ın faaliyetlerinin sonlandırılmasını beklediklerini ifade etti. Temmuz ayında İstanbul’da görülecek davayı yakından takip edeceklerini belirten Ünal, “Ekmeğimize sahip çıkacağız.” dedi.

“MARTI TAG’IN DEVLETE ÖDENEKLERİ YOK”

Kendisine ait ticari taksiyi işlettiğini belirten Ünal, son yıllarda sektörün en önemli sorunlarından birinin Martı TAG olduğunu ifade etti. Ünal, taksicilerin vergi yükümlülüklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Yaptığımız işin bir kazanç tarafı var. Bir de devlete verdiğimiz vergilerimiz, KDV'lerimiz, stopajlarımız, aylık muhasebe ücretlerimiz, kendi sigortalarımız var. Biz bunların hepsini bu taksi üzerinden yatırıyoruz. Adam herhangi bir kişi alıyor altına 500-600 bin TL’lik bir araba. Vergi yok bu araçlarda. KDV’si yok. Herhangi bir devlete karşı ödenekleri yok. Bizim odaya karşı, devlete verdiğimiz vergiler, KDV'ler hepsi aracımızın üzerinden gidiyor.”

“YOLCULARIN GÜVENLİĞİ TAKSİLERDE DAHA FAZLA”

Martı TAG sürücülerinin yolcu güvenliği açısından risk oluşturduğunu iddia eden Ünal, özellikle kadın yolcuların güvenliği konusunda endişeler taşıdıklarını dile getirdi. “Özellikle kullanılmasını istemiyoruz. Çünkü özellikle son zamanlarda en çok duyduğumuz şey sadece bayan yolculara karşı bir alım yapıyorlarmış. Şimdi siz de bir bayansınız, araca bindiniz. Sarkıntılık yapanlar da varmış. Bir özel eşyanız düştüğü zaman o insanı bir daha bulma şansınız yüzde sıfır” ifadelerine yer verdi. Ticari taksilerde güvenlik kameralarının bulunduğunu hatırlatan Ünal, kayıp eşya durumlarında vatandaşların kolaylıkla sonuç alabildiğini belirterek: “Bizim araçlarımızda hepsinde güvenlik kameraları var. Bir eşyanız kaybolur, değerli bir şeyiniz olur, odaya başvurup aracı dakikasında bulabilirler. Eşyanızı teslim ederler. Mal ve can güvenliğiniz tamamen bizim elimizde.” diye konuştu.

“VATANDAŞ EKONOMİK NEDENLERLE TERCİH EDİYOR”

Martı TAG'ın yaygın kullanılmasının temel nedeninin ekonomik koşullar olduğunu söyleyen Ünal, vatandaşların daha düşük ücret nedeniyle uygulamaya yöneldiğini belirtti.“Kullanım oranı yoğun bir şekilde var. İnsanlar kullanıyor. Zaten bundan destek alıyor bu Martıcılar. Neden çok? Buradan havalimanına ticari taksiyle 800-900 liraya gidiyorsunuz. Martı’ya biniyorsun 500 TL. Müşteri ister istemez bu ekonomi şartlarında cebini düşünüyor.” dedi.

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