Kaza, sabah saatlerinde Yıldırım Mahallesi 1'nci Dere Ara Sokak üzerinde meydana geldi. Park etmek için geri manevra yapan Soner T.'nin (56) kullandığı 39 S 1300 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Yılmaz'a çarptı. Yılmaz, çarpmanın şiddetiyle yere düşerken araç üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA