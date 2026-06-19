Sakarya'da görülen davada, eski Kızılay Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme, Yarıcı'yı "çocuklara yönelik müstehcen içerikli görüntüler üretilmesi" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına ve 25 bin TL adli para cezasına mahkum etti.

Aynı dosya kapsamında yargılanan Z.K. hakkında ise 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile 18 bin 700 TL adli para cezası verilmesine hükmedildi.

Soruşturma sürecinde tutuklanan Yarıcı'nın adı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialarla gündeme gelmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından Kızılay tarafından görevine son verilen Yarıcı hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Kararla birlikte sanıklar hakkında hapis ve adli para cezaları uygulanırken, dosyanın istinaf sürecine taşınıp taşınmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.