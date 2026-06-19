Oyun dünyasının merakla beklediği yeni nesil konsol PlayStation 6 (PS6) için geri sayım sürerken, sektörün devlerinden gelen son bilgiler moralleri bozdu. Sony’nin geleneksel konsol döngüsünü bozarak yeni cihazını planlanandan çok daha geç piyasaya sürebileceği konuşuluyor.

PS6 Çıkış Tarihi Neden Erteleniyor?

Sony, 1994 yılındaki ilk PlayStation modelinden bu yana her altı ila yedi yılda bir yeni bir ana konsol piyasaya sürmeyi alışkanlık haline getirmişti. 2020 yılında çıkan PlayStation 5’in ardından, normal şartlarda PlayStation 6’nın 2027 yılının sonlarında raflardaki yerini alması bekleniyordu. Ancak küresel teknoloji pazarında yaşanan son gelişmeler bu planları altüst etti.

Oyun sektörünün en büyük yayıncılarından biri olan Embracer Group’un yayımladığı son yıllık rapor, bu erteleme iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Raporda yer alan bilgilere ve sektör analistlerinin öngörülerine göre Sony, PlayStation 6’nın çıkış tarihini 2028 veya 2029 yılına kaydırmayı ciddi şekilde masaya yatırmış durumda.

Gerekçe: Yapay Zeka Çılgınlığı ve Artan Donanım Maliyetleri

Erteleme kararının arkasındaki en büyük etken, küresel ölçekte yaşanan donanım krizi ve maliyet artışları. Dünya genelinde yapay zeka teknolojilerine olan talebin patlaması; RAM, depolama (SSD) ve çip gibi kritik bileşenlerin fiyatlarını tavan yaptırdı.

Analistler, mevcut ekonomik koşullarda PS6'nın erken çıkması durumunda maliyetlerin tüketiciye çok yüksek fiyatlar olarak yansıyacağını belirtiyor. Sony, oyuncuların tepkisini çekebilecek fahiş bir çıkış fiyatından kaçınmak ve donanım pazarının dengelenmesini beklemek için süreyi uzatmayı bir seçenek olarak görüyor.

PS5 ve PS5 Pro Sahipleri İçin Ne Anlama Geliyor?

Bu gecikme ihtimali, yeni nesle hemen geçmek isteyen oyuncuları üzse de mevcut PlayStation 5 ve yakın zamanda tanıtılan PS5 Pro sahipleri için iyi bir haber olabilir. Konsol döngüsünün uzaması, mevcut cihazların ömrünün uzayacağı ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca en iddialı yapımların hâlâ bu platformlara gelmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Sony cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak analistler, donanım pazarındaki bu sıkışıklığın sadece Sony’yi değil, Microsoft’un yeni nesil Xbox planlarını da doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor.