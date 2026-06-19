Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Paylaşımında İstanbul'a yönelik ulaşım yatırımlarına dikkat çeken Erdoğan, İstanbul'u "demir ağlarla ilmek ilmek ördüklerini" belirterek, kentte yeni metro hatlarının hizmete alınmaya devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, tamamlanan 69 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. İstanbul'un 16 milyonluk nüfusu ve yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, metro yatırımlarının şehir içi ulaşımı kolaylaştıracağını söyledi.

Kentte yaşanan trafik yoğunluğuna da değinen Erdoğan, yeni metro hatlarının özellikle işe gidiş gelişlerde zaman kaybını azaltacağını belirterek, ulaşım projelerinin İstanbulluların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti.