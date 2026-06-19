Muharrem İnce, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İnce, CHP'nin yerel seçimlerde belediyeleri büyük farkla kazanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazmedemediğini savunarak, belediyelere yönelik operasyonların siyasi nitelik taşıdığını iddia etti.

Paylaşımında borsa üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü usulsüzlüklere dikkat çeken İnce, "Ben size esas yolsuzluğun borsada yapıldığını söyleyeyim. Öyle büyük manipülasyonlar yapılıyor ki bunlar ortaya çıktığında ağzınız açık kalacak" ifadelerini kullandı.

İnce, paylaşımının sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etiketleyerek, kamuoyunun ilerleyen süreçte daha büyük iddialarla karşılaşacağını öne sürdü.