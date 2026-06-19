KOCASİNAN SERA JEOTERMAL OTB'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki Çarşı Melikgazi açılışının ardından Kocasinan ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki Kocasinan Sera Jeotermal OTB'de incelemelerde bulundu. Söz konusu tesisin ülke ekonomisine olan katkısından bahseden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '2025 yılında yatırım programına almıştık. Maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1227 dekarlık bir alanda faaliyet gösterecek. 32 sera, 9 sanayi parseli var. Sanayi parselinden kasıt; tarımsal üretimle ilişkili entegre sanayi üretiminden bahsediyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum. Bu organize tarım bölgeleri hiçbir şekilde karma organize tarım bölgeleri değil ve olmayacak. 20 sera ve 1 sanayi parselinin tahsisi tamamladı. Yatırımcılarımızın teveccühleri de bizi son derece memnun etmiş durumda. MTA'ya çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştılar. Yeterli sıcaklıkta suyu 9 kuyuda bulmuş durumdalar. Bunu 13'e tamamlayacaklar. Daha da devam edecek. Proje bittiğinde her şeyden önemlisi 12 ay üretim yapılabilecek. 35 bin ton sebze üretimi olacak. Ekonomiye yıllık katkısı 2 milyar lira. Bunlar bugünün rakamları ile tahmini rakamlar. 1500 istihdam olacak. Bunun yüzde 75'i de kadın istihdamı olacak. Her seferinde ifade ediyoruz. Tarımsal üretimin içinde özellikle gençlerin ve kadın girişimcilerin olmasını istiyoruz. Tarımsal üretimin içinde kadın istihdamını da önemsiyoruz. Türkiye'deki tüm organize tarım bölgelerinin faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.