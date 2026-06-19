Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla, çok sayıda LGBTİ+ derneği, kadın hakları örgütü ve sivil toplum oluşumuna ait X hesaplarına erişim engeli getirildi.

Erişim engeli uygulanan hesaplar arasında 17 Mayıs Derneği, GALADER, Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Lambdaİstanbul, LİSTAG, Pembe Hayat, SPoD ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği gibi kuruluşlar yer aldı.

Karardan, LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren örgütlerin yanı sıra insan hakları ve kadın hakları alanında çalışan çeşitli kurum ve platformlar da etkilendi. Erişime kapatılan hesaplar arasında İnsan Hakları Derneği, Kadının İnsan Hakları Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Ankara Feminist Gece Yürüyüşü ve İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü hesapları da bulunuyor.

Ayrıca Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi, Kuir Tıp Öğrencileri Ağı, TİP LGBTİ+ Bürosu, Antalya Biz LGBTİ+, Aralık Feminist Kolektif, Çatlak Zemin, Kuir Baykuş, Lavender, Arya'ya Ne Oldu İnisiyatifi, Queer Deer, MEF LGBTİ+, 7 Tepe 7 Renk, Pozitif Dayanışma, Velvele ile TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu'nun hesapları da erişim engeli kapsamına alındı.