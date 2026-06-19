CHP’li Sarı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyonların yalnızca CHP’li belediyeleri hedef aldığı yönünde değerlendirmede bulundu.

“Masumiyet karinesi gözetilmeli”

Açıklamasında yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelememesi gerektiğini belirten Sarı, şu ifadeleri kullandı:

“Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke’de bir kez daha görmüş olduk. Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.”

“Sürecin takipçisiyiz”

Müslim Sarı, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için tüm gerçeklerin ortaya çıkması gerektiğini belirterek süreci yakından takip edeceklerini ifade etti.

Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke’de bir kez daha görmüş olduk.



Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek… — Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 19, 2026