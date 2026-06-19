27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezalar artırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri yoğunlaştırmasıyla birlikte sahadaki uygulamalar da sıkılaştırıldı.

Makas atma ihlallerinde sert düşüş

Resmî verilere göre, geçen yıl 27 Şubat – 31 Mayıs döneminde 47 bin 380 olarak tespit edilen makas atma ihlali, bu yıl aynı dönemde 3 bin 306’ya geriledi. Bu da 44 bin 74 ihlal daha az anlamına geliyor.

Böylece makas atma ihlallerinde yüzde 93’lük ciddi bir düşüş gerçekleşmiş oldu.

Diğer trafik ihlallerinde de azalma var

Yeni düzenleme yalnızca makas atmayı değil, birçok trafik ihlalini de etkiledi:

Takograf ihlalleri: %80,2 azaldı

Hız ihlalleri: %55,1 azaldı

Dur ihtarına uymama: %52,4 azaldı

Kask kullanmama: %36,4 azaldı

Sürücü belgesiz araç kullanma: %33,7 azaldı

Ters yön ihlalleri: %21,4 azaldı

Levhalara uymama: %14,8 azaldı

Kırmızı ışık ihlali: %11,9 azaldı

Alkollü araç kullanma: %10,3 azaldı

Emniyet kemeri ihlali: %7,9 azaldı

Denetimler etkili oldu

İçişleri Bakanlığı’nın artırdığı trafik denetimleri ve caydırıcı cezalar, sürücü davranışlarında önemli bir değişim yarattı. Yetkililer, uygulamaların trafik güvenliğini artırma hedefi doğrultusunda devam edeceğini belirtiyor.