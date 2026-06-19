TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2026 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,79 yükseldi.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde artış

Ana gruplar incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 6,19, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 1,95 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,80 artış kaydedildi.

En yüksek artış gübre ve enerjide

Alt gruplar arasında yıllık değişimin en yüksek olduğu kalem yüzde 62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 12,54 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda gerçekleşti.

Tarımsal üretimde maliyet baskısını artıran bu yükselişler, çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.