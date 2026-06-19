Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, kanser tedavisi sürecinde kilo yönetimi, beslenme durumu ve metabolik faktörlerin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Obezite ve diyabetin yalnızca metabolik hastalıklar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Arslan, bu durumların kanser süreciyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Obezite ve diyabet birçok kanser türüyle ilişkili

Arslan, obezitenin meme, kolorektal, rahim, pankreas, karaciğer ve böbrek kanseri gibi birçok kanser türüyle ilişkili olduğunu belirtti. Diyabetin ise enfeksiyon riskini artırabildiğini ve bazı hastalarda tedavi süreçlerini zorlaştırabileceğini ifade ederek, “Bu nedenle obezite ve diyabetin kontrol altında tutulması kanser hastalarında önemli bir başlıktır” dedi.

“Hızlı kilo kaybı tedaviyi olumsuz etkileyebilir”

GLP-1 reseptör agonistlerinin bağırsaklardan salgılanan doğal bir hormonun etkisini taklit ederek iştahı azalttığını, mide boşalmasını yavaşlattığını ve kan şekeri kontrolüne katkı sağladığını aktaran Arslan, bu ilaçların bazı hastalarda faydalı olabildiğini ancak kanser hastalarında dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Arslan, “Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan istemsiz kilo kaybı ve kas kitlesindeki azalma tedavi sürecini etkileyebilir. Özellikle hızlı kilo kaybı kas kütlesinde azalmaya neden olabilir ve bu durum tedavi toleransını düşürebilir” ifadelerini kullandı.

“Tedavi kişiye özel planlanmalı”

Özellikle medüller tiroid kanseri öyküsü bulunan kişiler, MEN-2 sendromu olan hastalar ve bazı pankreas hastalıkları olan bireylerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Arslan, her hastanın klinik durumunun farklı olduğunu belirtti.

Arslan, sosyal medya ve internet üzerinden edinilen bilgilerle ilaç kullanımına karar verilmemesi gerektiğini de ifade ederek, kontrolsüz kullanılan ürünlerin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlardan ortak yaklaşım çağrısı

GLP-1 reseptör agonistlerinin uygun hastalarda faydalı olabileceğini belirten Arslan, tedavi kararlarının onkoloji, endokrinoloji ve beslenme uzmanlarının ortak değerlendirmesiyle verilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlara göre kanser hastalarında kilo yönetimi ve diyabet kontrolü, her hasta için ayrı planlanması gereken kritik bir süreç olarak öne çıkıyor.