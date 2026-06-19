Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Bu yılın sonunda güneş enerjisi, kurulu güç kapasitemizdeki en büyük tekil kaynak haline gelecektir' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık'ta Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile 7'nci Türk-Alman Enerji Forumu'na katıldı. Forum marjında Bayraktar ve Reiche'nin eş başkanlıklarında enerji şirketlerinin CEO'larının katılımı ile üst düzey yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Türk ve Alman şirketleri arasında iş birliği faaliyetlerine yönelik 3 ayrı mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, 'Enerji Start-up Vitrini: Türk-Alman İnovasyon Değişimi', 'Dayanıklılığı Güçlendirmek: Daha Güçlü Enerji Sistemleri için İşbirliği' ile 'Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliği' başlıklı paneller düzenlendi.

Türkiye ve Almanya arasında 15 yıl önce başlayan enerji iş birliği mekanizmasının, teknik bir platform olmanın ötesine geçtiğini belirten Bakan Bayraktar, 'Birlikte kurduğumuz bu köprünün, yalnızca enerji alanında değil, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü dostluğun güçlendirilmesinde ve iki ülkenin birbirine yakınlaşmasında çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Jeopolitik gerilimler, bölgedeki çatışmalar, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve piyasalardaki dalgalanmaların enerji alanında ülkelerin dayanıklılığını her geçen gün sınamaktadır. Bu yıl forumumuzun temasını 'Enerji Güvenliği İçin Ortaklık' olarak belirlememiz de tam olarak bu anlayışın bir sonucudur. Zira enerji güvenliği, artık hiçbir ülkenin tek başına tesis edebileceği bir olgu değildir' diye konuştu.

'YENİ ENERJİ MİMARİSİ İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki önceliklerinin enerji güvenliğini güçlendirmek, dışa bağımlılığı azaltmak ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık yüzde 65'ini yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu, bu kapasiteyle yenilenebilir enerjide Avrupa'nın 5'inci, dünyanın ise 11'inci ülkesi konumunda olduğunu ifade eden Bayraktar, 'Bu yılın sonunda güneş enerjisi, kurulu güç kapasitemizdeki en büyük tekil kaynak haline gelecektir. Bununla da yetinmiyor; elektrifikasyon eksenli, her zamankinden daha esnek, daha dijital ve daha dayanıklı yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Enerji verimliliğini, stratejilerimizin tam merkezine koyarak bu alanda 2030'a kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, Türkiye ile Almanya'nın birlikte hızla ilerleyebileceği son derece büyük bir potansiyele sahip iş birliği alanlarıdır. Doğu ile batı arasındaki stratejik konumumuz ve inşa ettiğimiz bu kapsamlı altyapı sayesinde Türkiye, yalnızca kendi ihtiyacını karşılamıyor; güzergah ve arz çeşitlendirmesi yoluyla Avrupa'nın enerji güvenliğine de kritik katkılar sağlıyor. Biz bunu tek başımıza üstlendiğimiz bir rol olarak değil; ortaklarımızla ve komşularımızla geliştirdiğimiz, uzun dönemli enerji iş birliğinin, gerekliliği olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'YALNIZCA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL'

Türkiye ve Almanya'nın iş birliğinde önemli bir güne şahitlik ettiklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

'İmzalayacağımız protokol ile Türk-Alman Enerji Ortaklığı, artık 'Türk-Alman Enerji ve Madenler Ortaklığı' haline gelecektir. Bu, yalnızca bir isim değişikliği değil; ortak hedeflerimizin bilinçli, stratejik ve vizyoner bir biçimde genişletilmesidir. Zira bugün enerji güvenliğinden söz ederken, yalnızca elektronu ve molekülü değil; o enerjiyi üreten teknolojilerin temelini oluşturan kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini de konuşmak zorundayız. Rüzgar türbininden güneş paneline, bataryadan şebeke ekipmanına kadar enerji dönüşümünün her halkası, bu stratejik kaynaklara bağlıdır. Tedarik zincirlerinin tek bir kaynağa sıkışmaması, en az enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi kadar hayatidir. Türkiye hem zengin maden potansiyeli hem de bu alandaki işleme kapasitesini geliştirme iradesiyle, bu denklemde güvenilir ve güçlü bir ortak olmaya hazırdır. Bu doğrultuda, kritik ham maddeler alanında başlatılan ilk kurumsal temasları memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde araştırma kuruluşlarımızı, kamu kurumlarımızı ve sanayimizi bir araya getiren daha kurumsal bir iş birliği mekanizmasını bu güçlü zemin üzerine inşa etmemiz gerektiğini de ifade etmek istiyorum.'

'ALMAN YATIRIMCILARI GÖRMEKTEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYACAĞIZ'

Yenilenebilir enerji yatırımları, şebeke modernizasyonu, enerji depolama, dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı enerji çözümlerinin öncelikleri olmaya devam edeceğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

'Bu kapsamda, YEKA ihalelerimizde ve deniz üstü rüzgar hedeflerimizde Alman yatırımcıları görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Elbette bu ölçekte bir dönüşüm ki yatırım ihtiyacını 2035'e kadar 80 milyar doların üzerinde öngörüyoruz, güçlü ve sürdürülebilir bir finansmana bağlıdır. Bu hususta, Alman finans kuruluşlarıyla iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Hem kamu, hem de özel sermayeyi harekete geçiren, elverişli bir finansman ortamını birlikte oluşturmayı arzu ediyoruz.'