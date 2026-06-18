AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Tatlıses ile bir araya gelen Özcan, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu. Özcan ayrıca Tatlıses’in tedavi süreci ve sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden bilgi aldı.

Tedavi Süreci Hakkında Bilgi Aldı

Hakan Han Özcan, ziyaret sırasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ve fizyoterapist Caner Tan ile görüşerek sanatçının sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeleri dinledi.

Yetkililerden bilgi alan Özcan, Tatlıses’in tedavisinin yakından takip edildiğini belirterek sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

İbrahim Tatlıses’in Tedavisi Ankara’da Devam Ediyor

Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses’in bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde fizik tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçının sağlık durumunun uzman ekipler tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Siyasette de Aktif Rol Almıştı

Sanat kariyerinin yanı sıra siyasi girişimleriyle de gündeme gelen İbrahim Tatlıses, geçmiş yıllarda AK Parti’den çeşitli dönemlerde milletvekili aday adaylığı başvurularında bulunmuştu.

Tatlıses, 2011, 2015 ve 2023 genel seçimleri öncesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yapmış, son olarak 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde beşinci kez aday adaylığı müracaatında bulunmuştu. Ancak Tatlıses, hiçbir dönemde AK Parti’nin kesin milletvekili aday listesinde yer almamıştı.