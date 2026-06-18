İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Tugay, partide son dönemde yaşanan gelişmelerin ve “Mutlak Butlan” süreci sonrasında alınan kararların CHP’ye zarar verdiğini savundu.

Açıklamasında, partide yaşanan ihraçlar ve görevden almaların kaygı verici boyutlara ulaştığını ifade eden Tugay, özellikle İzmir İl Başkanı’nın görevden alınmasını “İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık” olarak değerlendirdi.

“Parti Üyelerinin İradesi Göz Ardı Ediliyor”

CHP üyeleri ve seçmenlerden gelen siyasi iradenin dikkate alınmadığını öne süren Tugay, son dönemde alınan kararların demokratik işleyiş açısından ciddi sorunlar doğurduğunu belirtti.

Partinin yeniden normal demokratik yönetim ortamına kavuşması gerektiğini vurgulayan Tugay, bugüne kadar olağanüstü kurultay çağrılarına destek verdiğini ve sürecin çözümü için çaba gösterdiğini ifade etti.

“Mutlak Butlan CHP’si Bu Mücadelenin Çatısı Değildir”

Açıklamasında, CHP’nin halkın hakları ve refahı için çalışan, vesayet ve manipülasyonlardan uzak bir siyasi yapıya kavuşması gerektiğini belirten Tugay, şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak ‘Mutlak Butlan CHP’si’ bu mücadelenin çatısı değildir.”

Görevine Bağımsız Devam Edecek

Cemil Tugay, açıklamasının sonunda büyük bir üzüntüyle CHP üyeliğinden ayrıldığını belirterek, gelecekte yeniden dönüş umudunu koruduğunu ifade etti.

Tugay, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirterek, İzmir’e ve kent halkına hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

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Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde… — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) June 18, 2026