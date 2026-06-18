2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta mücadeleleri Ankara’da devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Filenin Sultanları Ankara’da Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Türkiye, özellikle Melissa Vargas, İlkin Aydın ve Hande Baladın’ın etkili oyunuyla Fransa karşısında üstünlüğünü korudu. İlk seti 25-17 kazanan milliler, çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23 alarak durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Kadın Voleybol Takımı, seti 25-20 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Sıradaki Rakip Almanya

Fransa karşısında aldığı galibiyetle Milletler Ligi’nde çıkışını sürdüren Filenin Sultanları, Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Almanya arasındaki mücadele, 20 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Maçın Set Sonuçları

Set: Türkiye 25-17 Fransa

Set: Türkiye 25-23 Fransa

Set: Türkiye 25-20 Fransa



Maç Sonucu: Türkiye 3-0 Fransa

Süre: 90 dakika