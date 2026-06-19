Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sürdürdüğü süt desteği uygulaması kapsamında yeni ödemelerin yapıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal yardım alan 28 bin 291 ailenin Başkent Kartlarına, 2 ile 5 yaş arasındaki 32 bin 643 çocuk için süt desteği ödemesi yatırıldı. Bu kapsamda ailelere toplam 9 milyon 336 bin 500 TL destek sağlandı.

ABB'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü uygulama, çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Başkent Kart sistemi üzerinden yapılan ödemeler sayesinde aileler, çocuklarının süt ihtiyacını daha kolay karşılayabiliyor.

Ekonomik zorlukların arttığı dönemde sürdürülen destek programının, özellikle çocukların gelişim çağındaki beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunduğu belirtilirken, belediye yetkilileri sosyal destek çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce de öğrenci, emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım programlarını hayata geçirmişti. Süt desteği uygulaması da bu çalışmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor.