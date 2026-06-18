Uluslararası alanda yürüttüğü barış çalışmalarıyla tanınan yazar ve barış aktivisti Akif Manaf, Özbekistan Kültür Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından "Kültür ve Barış Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, dernek başkanı Çokay Koçar tarafından takdim edildi. Törende konuşan Koçar, Manaf’ın küresel barışa yönelik çalışmalarının takdire değer olduğunu belirterek, “Dünyamızın şu anki durumunda barış için gösterdiği çabalardan dolayı kendisine minnettarız” dedi.

“Barış Önce İnsanların İçinde Başlar”

Ödül töreninde konuşan Akif Manaf ise barışın bireysel düzeyde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Manaf, “Bir insan yeryüzünde barış ve huzur istiyorsa onu öncelikle kendi kalbinde ve kendi içinde inşa etmelidir. Ancak bundan sonra birey, barışı dünyaya yayma gücüne sahip olabilir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ödüllerle Dikkat Çekiyor

Barış alanındaki çalışmalarıyla yurt içi ve yurt dışında çok sayıda ödüle layık görülen Manaf, daha önce Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından verilen International Peace Prize ile İsveç merkezli Global Peace Prize ödüllerini de almıştı. Türkiye’de de çeşitli kurumlar tarafından çok sayıda barış ve insan hakları ödülüne değer görülen Manaf, barış kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Somut Barış Projeleri Yürütüyor

Yaklaşık 20 dilde yayımlanan “Barış Psikolojisi” kitabının yazarı olan Manaf, yalnızca teorik çalışmalarla değil, uygulamaya dönük projelerle de dikkat çekiyor. “Barış Sanatı Programı”, “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi” ve “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” gibi projelere öncülük eden Manaf, farklı ülkelerde düzenlediği söyleşi ve buluşmalarla barış bilincinin gelişmesine katkı sunuyor.

Edinilen bilgilere göre Akif Manaf, önümüzdeki dönemde de çeşitli ülkelerde okurları ve barış gönüllüleriyle bir araya gelerek küresel barış çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.