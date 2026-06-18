Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyon, İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Risk analizleri ve istihbarat çalışmaları doğrultusunda şüpheli görülen bir sevkiyat detaylı incelemeye alındı.

Yapılan kontroller sonucunda toplam 4 ton 321 kilogram ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyar 25 milyon TL olduğu belirtildi.

Uyuşturucu Maddeler İmha Edildi

Ticaret Bakanlığı, operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ilgili mevzuat çerçevesinde imha edildiğini açıkladı. Operasyonun, Türkiye'nin sınır kapılarında yürütülen etkin denetim ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin önemli bir sonucu olduğu vurgulandı.

Kaçakçılıkla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Bakanlık açıklamasında, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtilerek, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin modern teknolojiler ve risk analiz sistemleriyle sınır kapılarında denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Yetkililer, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenen uyuşturucu ve kaçak ürünlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Edirne İpsala Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar 25 milyon TL olan, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde yakalandı.… pic.twitter.com/xkiIyciYD7 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 18, 2026