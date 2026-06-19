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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekip, sezonu zirvede tamamlayarak basketbolda bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken, Kurtulmuş'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Muhabir: Haber Merkezi