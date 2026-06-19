İstanbul'da CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenilirken, gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyona ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.