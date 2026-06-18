CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Olası erken seçim ve partinin yol haritasına ilişkin konuşan Özel, CHP'nin her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

"Her Olasılığa Hazırız!"

“Her olasılığa hazır olmalıyız, her olasılığa hazırız” diyen Özel, partinin yalnızca mevcut siyasi sürece değil, olası bir baskın seçime karşı da hazırlık yaptığını belirtti. Özel, “A planımız burada kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince planların hazır olması lazım. O planlar da hazır. Bir partiyi hazır tutmak zorundayız. Uzun vadeli hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gençler Ne Yapacağız? Diyor!"

Toplumdaki ekonomik ve siyasi tabloya dikkat çeken Özel, “Şu kabustan kimse uyuyamıyor. Teyzeler ağlıyor, gençler ‘Ne yapacağız?’ diyor. Bir baskın seçim gelir, bunlar bir beş yıllığına daha gelirlerse, parti böyle olursa, ben de bir seçim üretmezsem, gerçek CHP'nin listelerini veremezsek nasıl olacak?” dedi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Özel, “Erken seçim diyenlere bir dönem vatan haini diyorlardı. Sonra Devlet Bey çıktı, ağustos ayında erken seçim yapılmalıdır dedi. Tayyip Bey, Devlet Bey'i ziyaret etti ve erken seçimi ilan ettiler. Temmuz ayının sonunda ya da ağustos ayının başında erken seçim olursa ne yapacağız? O yüzden bizim buna da hazır olmamız lazım” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini “Kimse endişe etmesin. Ekim ayında baskın seçim yapacaklarsa ona da hazırlanıyoruz. Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Yargıtay'ın kararını önemsiyoruz, Yargıtay'ı bekliyoruz” dedi