Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü kaydetti. Fransa'nın Evian kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili konuştuklarını vurgulayan Zelenskiy, 'Ukrayna'yı, iş birliğimizi ve diplomatik perspektiflerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Barış lazım. Biz barışı yakınlaştırmak için her şeyi yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA