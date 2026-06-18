Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin saldırılara yoğun şekilde karşılık verdiğini belirterek, Moskova'ya yaklaşan yaklaşık 180 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak bazı İHA'ların savunma hattını aşarak Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaştığını ve tesiste hasara yol açtığını ifade etti.

Hava Savunması 180 İHA'yı Düşürdü

Rus yetkililere göre hava savunma sistemleri gece boyunca aralıksız çalıştı. Düşürülen İHA'lardan bazılarının enkazı Moskova'daki bir alışveriş merkezi çevresine düştü. Enkaz nedeniyle bölgede bulunan bir binada hafif hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Sobyanin, acil durum ekiplerinin enkaz düşen tüm noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Rafineri İki Günde İkinci Kez Hedef Alındı

Moskova Petrol Rafinerisi'nin son iki gün içinde ikinci kez İHA saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. Yetkililer, önceki saldırıda da tesiste hasar oluştuğunu açıklamıştı. Son saldırıyla birlikte Rusya'nın enerji altyapısına yönelik tehditlerin arttığı değerlendirmeleri yapılırken, olayın bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, Moskova çevresindeki stratejik enerji tesislerinin son dönemde artan İHA saldırılarının hedefinde olduğunu belirtirken, Rus hava savunma sistemlerinin yoğun saldırılar karşısında alarm durumunda bulunduğunu kaydediyor.