Ankara’da yaşayan bir vatandaş, 13. kattaki evinde kene bulduğunu belirterek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Kenenin eve nasıl girdiğini anlayamadıklarını ifade eden vatandaş, son dönemde kent genelinde böcek ve haşere sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi.

Olayın ardından ilaçlama çalışmalarının yeterliliği de yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan kene vakaları, vatandaşlarda endişeye neden olurken, “İlaçlama çalışmaları yeterince yapılıyor mu?” sorusu gündeme geldi. Yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.