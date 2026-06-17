İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan hukuksuzluklara, adaletsizliklere ve toplumsal sorunlara karşı mücadele çağrısında bulundu. Konuşmasının son bölümünde eline Türk bayrağını alan Dervişoğlu, kürsüden yaptığı çağrıyı “bayrak açıyorum” sözleriyle vurguladı.

Dervişoğlu, “İşte bu yüzden baş kaldırıyorum ve bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum” diyerek sözlerine başladı.

Türkiye’nin üniter yapısına, milli kimliğine, kardeşliğine ve Cumhuriyet değerlerine yönelik tehditlere karşı durduklarını ifade eden Dervişoğlu, “Milletin birliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı savaş ilan edenlere bayrak açıyorum. Terörü, teröristleri ve vatan hainlerini kutsamak isteyenlere bayrak açıyorum” dedi.

Şehit ailelerinin yaşadığı acılara dikkat çeken Dervişoğlu, intihar eden polisler ve açlık grevindeki öğretmenler için de mücadele çağrısında bulunduğunu belirtti. Emeğinin karşılığını alamayan çalışanlar, haber yaptığı için gözaltına alınan gazeteciler, siyasi faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişiler adına da ses yükselttiğini söyledi.

Konuşmasında gençlerin gelecek kaygılarına, emeklilerin geçim sıkıntısına, emekçilerin ve çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Dervişoğlu, siftahsız dükkân kapatan esnafların yanında olduklarını ifade etti.

“Adaletsizliğe karşı adalet için, saltanata karşı Cumhuriyet için, kayyımlara karşı demokrasi için, butlanlara karşı milli egemenlik için bayrak açıyorum” diyen Dervişoğlu, toplumun her kesimini ortak değerlerde buluşmaya çağırdı.

Dervişoğlu, yalnızca kendisinin değil, Türk milletinin de elden ele, gönülden gönüle bayrak açtığını belirterek, Türk bayrağının milletin ortak değeri olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek buluşmaya davette bulunan Dervişoğlu, “Parti ayrımı yapmadan, al bayrağı namusu ve şerefi bilen, Cumhuriyet sevdalısı her vatandaşımızı Tandoğan Meydanı’na davet ediyorum. Bu büyük buluşmanın Türk milletinin yeniden doğuşuna vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Dervişoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Son bulsun teslimiyet, yıkılsın zillet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın millet.”